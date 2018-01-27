Afganistan'da bombalı saldırı: 40 ölü, 140 yaralı

Saldırı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de resmi binaların ve yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgede meydana geldi. Bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği ifade ediliyor.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısına ilişkin bilgi de verilmedi.
Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.
Kaynak: TRT Haber