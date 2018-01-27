  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da bombalı saldırı: 40 ölü, 140 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 40 ölü, 140 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda bombalı saldırı: 40 ölü, 140 yaralı

Saldırı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de resmi binaların ve yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgede meydana geldi. Bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. 

Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği ifade ediliyor.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısına ilişkin bilgi de verilmedi.

Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: patlama, Kabil, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER