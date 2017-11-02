  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü

Kabil yakınlarındaki Çarikar kentinde düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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Afganistanda bombalı saldırı: 15 ölü

Afganistan bir kez daha terörün hedefi oldu. Bombalı saldırı akaryakıt taşıyan bir tankerle gerçekleştirildi.

Tankerin infilak etmesi sonucu ortalık alev topuna döndü. Bölgeden geçen bir yolcu otobüsü ile bazı araçlar yandı. 

Parvan Vilayeti Emniyet Müdürü Zaman Mamuzay, araçların içinde bulunan 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralılar ise çevre hastahanelere kaldırıldı. Yaralıların birçoğunun durumunun ağır olduğu blidirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de de önceki gün büyükelçiliklerin olduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi ölmüştü. 

TRT HABER

Etiketler: Afganistan saldırı, Kabil
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