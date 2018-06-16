Afganistan'da bayramlaşma sırasında intihar saldırı: 20 ölü

Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar eylemcisinin, Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA