  • 17 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da bayramlaşma programında intihar saldırısı

Afganistan'da bayramlaşma programında intihar saldırısı

Afganistan'ın Celalabad kentinde valilik binası önünde düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda bayramlaşma programında intihar saldırısı

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganın, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezinde bulunan Celalabad'daki Nangarhar Valiliği binası önünde üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 49 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırının, geçici ateşkes ilan eden Taliban ile güvenlik güçlerinin valilikteki bayramlaşma töreninin sonunda gerçekleştiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes kararı alındığını bildirmişti. Gani, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini söylemişti.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

Taliban, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AFP, AA

Etiketler: intihar saldırısı, celalabad, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER