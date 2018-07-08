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Afganistan'da ABD askerlerine saldırı

Bir Afgan askeri, NATO bünyesinde Afganistan'da bulunan ABD askerlerine ateş açtı. Saldırıda 1 ABD askeri hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

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Afganistanda ABD askerlerine saldırı

Afganistan'da NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 ABD askerinin öldüğü, 2 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, askerlerin kimliklerinin şimdilik gizli tutulduğu vurgulandı. 

Açıklamada, saldırının "içeriden birisi" tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.

Taliban ise, Uruzgan vilayetinin merkezinde bir Afgan askerinin düzenlediği silahlı saldırıda 4 ABD'li askerin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

Etiketler: nato, Afganistan, abd, asker, saldırı
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