Afganistan’da 9 yılda 23 bin sivil hayatını kaybetti

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sima Semer, başkent Kabil'de basın toplantısı düzenledi. Semer, komisyon olarak yaptıkları araştırma sonucu sivil ölümlerinin yüzde 69,8'inden terör örgütlerinin sorumlu olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Semer, ayrıca çeşitli saldırılar ve çatışmalar sonucu son 9 yılda 40 bin 974 kişinin yaralandığını ifade etti.

Semer, hükümet yetkililerinin savaş kurbanlarının davalarına ciddiyetle bakmadığı değerlendirmesinde bulunarak, mağdurların haklarının korunması için kanun çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA