Afganistan'da 3 milyondan fazla kişi uyuşturucu bağımlısı

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da kadın uyuşturucu bağımlı sayısının ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 1 milyona yakın kadının uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının geçen yıl yayımladığı raporda, 32,5 milyon nüfusa sahip ülkede 3 milyondan fazla kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu açıklanmıştı.

Uzmanlar, son veriler ışığında Afganistan'daki uyuşturucu bağımlısı sayısının 3 milyonun çok daha üzerinde olduğunu belirtiyor.

İç savaş ve istikrarsızlık nedeniyle uyuşturucu üretiminin merkezi haline gelen Afganistan'da, geçen yıl afyon üretimi 9 bin tona çıkmıştı.

Kaynak: AA