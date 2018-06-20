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Afganistan'da 3 günlük ateşkesin ardından saldırı: 30 ölü

Afganistan’da 3 günlük ateşkesin ardından Taliban ilk saldırısını yaptı. 30 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

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Afganistanda 3 günlük ateşkesin ardından saldırı: 30 ölü

Afganistan'ın Badgis şehrinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 günlük ateşkes ilan eden Taliban, bayramın bitmesiyle ilk saldırısını yaptı.

Saldırıda 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Erken saatlerde düzenlenen saldırıda, Taliban’ın birkaç noktadan harekete geçtiği aktarıldı.

Badghis İl Meclisi Başkanı Abdul Aziz Bek, Bala ilçesinde bir askeri üssün hedef alındığını açıkladı. 

Afganistan hükümeti, bugün sona erecek tek taraflı 10 günlük ateşkes ilan etmişti. Taliban ise, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes kararı almıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: taliban, saldırı, ramazan bayramı, badgis, Afganistan
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