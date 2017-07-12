Afganistan'da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kabil Türk Kültür Merkezince düzenlenen törene, Kabil'deki Türk iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kabil Üniversitesinin öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Törenin açılışında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

YEE Kabil Türk Kültür Merkezi Müdürü Ersin Selçuk, 15 Temmuz şehitlerinin ve Türk milletinin şanlı direnişinin canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Bu direnişin, büyük Türkiye yolunda bir irade beyanı olduğunu ifade eden Selçuk, Türk halkının büyük bir tarih yazdığını belirtti.

Selçuk, devletini ve vatanını seven Türk halkının bu direnişinin dünyada eşsiz olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz şehitlerinin kalplerde ebediyen gururla yaşayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından konuklara 15 Temmuz Belgeseli gösterildi.