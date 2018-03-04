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Afganistan-Pakistan gerginliği ticareti olumsuz etkiledi

İki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Pakistan'ın Afganistan'a yaptığı ihracat son 2 yılda yüzde 50'den fazla azaldı.

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Afganistan-Pakistan gerginliği ticareti olumsuz etkiledi

Yerel bir gazeteye konuşan Afganistan Pakistan Ortak Ticaret Odası Başkanı Zübeyir Motivala, Pakistan'ın Afganistan'a yaptığı yıllık ihracat miktarının son 2 yılda 2,7 milyar dolardan, 1,2 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Kabil ile Yeni Delhi arasında açılan hava koridorunun ardından Afganistan'da Hindistan ürünlerinin giderek yaygınlaştığını belirten Motivala, Hindistan'ın, Afganistan vatandaşlarına çok girişli vizeleri ücretsiz vermesi, Hindistan'a uçak biletlerinin çok daha ucuz olması ve Afgan yolcuların Hindistan'da daha az polis kontrolünden geçmesi gibi nedenlerin Kabil ile Yeni Delhi arasındaki ticaretin artmasına yol açtığını söyledi.

Motivala, Afganistan ile Pakistan arasındaki sağlık turizminin de yara aldığını ve önceki yıllarda Afgan hastaların tedavi için geldiği Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver şehrinde sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

"Geçen yıllarda iki ülke arasında yapılan ticarette yıllık 70 bin konteyner ithalat ve ihracat için kullanılıyordu. Bugün ise bu sayı 7 bine kadar düştü." diyen Motivala, bu sayının da iki ülke arasındaki ticaretin gerilediğinin en iyi göstergesi olduğunu ifade etti.

Afgan yetkililer, son yıllarda artan terör olayları nedeniyle İslamabad'ı suçluyor ve ülkedeki terör olaylarının arkasındaki Taliban örgütünün elebaşlarının Pakistan'da gizlendiğini iddia ediyor.

Pakistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Özellikle başkent Kabil'de geçen yıl düzenlenen terör saldırıları nedeniyle Pakistan ile Afganistan arasındaki ilişkiler tarihinin en kırılgan dönemlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan-Pakistan, ihracat, ticaret
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