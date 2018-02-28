Afganistan hükümeti Taliban ile barışa hazır

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD, Türkiye, İran ve Pakistan'ın da aralarında olduğu 25 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen uluslararası ''Kabil Süreci'' konferansının açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan'ın yıllardır süren savaşın izlerini silmeye çalıştığını söyledi.

Gani, Taliban örgütünün Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerine başlaması için hiçbir engel olmadığını dile getirdi.

''Görüşmelerin başlaması için bir siyasi çerçeve oluşturulacak, ateşkes uygulanacak ve Taliban siyasi bir parti olarak tanınacak. Taliban örgütü eğer barışa katılırsa güvenliğini Afgan hükümeti sağlayacak."

Taliban'la barış yapılması halinde adları kara listede olan örgüt üyelerinin adlarını sildirmek için çalışma başlatacaklarına dikkat çeken Gani, Afganistan'da istikrarın sağlanması için uluslararası camiadan destek istedi.

''Barışa hazırız''

Afganistan hükümetinin Taliban'la barış görüşmelerine hazır olduğuna işaret eden Gani, ''Barış olursa Afganistan hükümeti, Taliban'ın ofis açmasına, onlara Afgan pasaportu verilmesine, tutuklu bazı örgüt üyelerinin serbest bırakılmasına ve aileleriyle ülkede beraber yaşamalarına izin verecektir'' dedi.

Taliban'la barış görüşmelerine başlanması için en uygun yerin Kabil olduğu değerlendirmesini yapan Gani, ancak hükümetin, Birleşmiş Milletler ofislerinin olduğu ve bu savaşa dahil olmayan herhangi bir ülkede müzakere etmeye de hazır olduğunun altını çizdi.

Gani öte yandan, Pakistan'la da Taliban'ın barış masasına oturması için görüşmeye hazır olduklarını aktardı.

Afganistan'da halihazırda her zamankinden daha barışa müsait bir hava yaratıldığına dikkat çeken Gani, Afgan halkının ve devletinin bu konuda çok daha istekli olduğunu söyledi.

Gani, Afganistan Barış Şurası'ndan görüşmelerin yapılması için kadınların da içinde olduğu bir komisyon oluşturulmasını istedi.

Sıkı güvenlik önlemleri

Konferans için Kabil'de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Toplantı alanına giden tüm caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik nedeniyle Kabil'deki tüm resmi kurumlar da tatil edildi.

Taliban bir gün önce yaptığı açıklamada, ilk kez Ocak ayında Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin dile getirdiği, bir süre önce de ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells'in ifade ettiği müzakere çağrılarını olumlu karşıladıkları belirtmişti.

Afganistan'da barışçı bir çözüme ancak Taliban'la doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabileceğine işaret edilen açıklamada, Afgan halkının meşru taleplerinin kabul edilmesi, istek ve kaygılarını Taliban aracılığıyla barışçıl bir kanaldan ifade etmeleri için olanak sağlanması çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA