Afganistan emniyet müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetine bağlı Dilaram ilçesi emniyet müdürünün, uğradığı silahlı saldırıda öldüğü bildirildi.

Dilaram Kaymakamı Nacibullah Hayat, Dilaram Emniyet Müdürü Abdul Hakim'in Tanktil Veli bölgesinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Hakim ve korumasının hayatını kaybettiğini ifade eden Hayat, saldırının ardından çıkan çatışmada örgüt üyelerinden de ölenler olduğunu söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, emniyet müdürü ve korumasının silahlarının ele geçirildiği iddia edildi.