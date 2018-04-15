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Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban'a barış çağrısını yineledi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne, barış teklifine olumlu yaklaştığı takdirde, gelecek seçimlere bir siyasi parti olarak katılma imkanı verdi.

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Afganistan Devlet Başkanı Gani, Talibana barış çağrısını yineledi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve eşi Rula Gani, ülkede 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimlerine kayıt yaptırmak için gittiği Amani Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Afganistan halkının savaştan bıktığını ve barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Gani, herkesin seçme ve seçilme hakkının bulunmasının demokratik bir ülkenin özelliklerinden olduğunu belirtti.

Gani, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunun çalışmalarına müdahale edilmesinin kabul edilemeyeceğini aktararak seçim komisyonun çalışmalarına herkesin saygılı olması gerektiğinin altını çizdi.

''Hiçbir adayın seçime müdahale etmek hakkı yoktur''

Milletvekili adaylarının Afganistan yasalarına uygun davranmalarını isteyen Gani, ''Hiçbir adayın seçim sürecine müdahale etme hakkı yoktur.'' dedi.

Gani, seçime hile karıştırmak isteyenlerin gerekli cezaları alacağını dile getirerek kadın ve erkek demeden yaşını dolduran her Afganistan vatandaşının seçim için kayıtlarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Taliban örgütüne barış teklifini yineleyen Gani, "Bu fırsatı iyi kullanın, eğer barış teklifimize olumlu yaklaşırsanız önümüzdeki seçimlere bir siyasi parti olarak katılabilirsiniz." diye konuştu.

Afganistan ulusal birlik hükümetinin anlaşmasına göre, milletvekili ve il meclisi seçiminin 2015 yılında yapılması gerekiyordu ancak söz konusu seçimler devlet başkanının özel kararıyla ertelenmişti.

Kaynak: AA

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