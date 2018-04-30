Afgan sığınmacılardan BM'ye güvenlik çağrısı

Kırşehir Afganlılar Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Anıt Meydanı'nda bir araya gelerek ülkelerinde meydana gelen saldırılara dair basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşma yapan genel sekreter Amir Muhammad Walieadea, Afganistan'daki intihar saldırıları ve cinayetler nedeniyle birçok kişinin başta İslam dünyasının umudu Türkiye olmak üzere birçok ülkeye göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Milletçe zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Walieadea, siyasi ve sosyal hayatlarının en zor sınavını verdiklerini, Afganistan'daki intihar saldırılarını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

BM'ye çağrı

Sığınmacıların Afganistan'a geri gönderilmemesi ve bulundukları ülkelerde sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yapan Walieadea, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan işgalinden beri güvenlik sorunlarının daha da arttığını dikkat çekerek, uluslararası gücün verdiği sözleri tutmalarını bekliyoruz. Bizler, Cenevre Antlaşmasını imzalayan ülkelere, Afganistanlı göçmenler konusunda insani görevlerini hatırlatarak, Afganistan'a geri gönderilen göçmenlerin hayatlarının tehlikede olduğunu bilmeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine insani ve tarihi sorumluluğunu hatırlatarak, Afganistanlı göçmenlerin dosyalarının incelenmesini ve göçmenlerin ömrünü boşuna telef etmemeleri ve var olan çıkmazdan çıkartılmaları için harekete geçmelerini istiyoruz. İnsan hakları savunucuları, Afganistanlı göçmenlerin geri gönderme konusunda ev sahibi ülkelerin yetkililerine Afganistan’daki terör durumunu anlatarak kararlarını gözden geçirmeleri konusunda çalışmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA