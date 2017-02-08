  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 3.993
  • BIST 87424.56
    ALTIN 148.229
Buradasınız : » » Afgan mültecilere yıl sonuna kadar müsade

Afgan mültecilere yıl sonuna kadar müsade

Pakistan'da kayıtlı 1.5 milyon Afgan mültecinin ülkede kalmasını yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afgan mültecilere yıl sonuna kadar müsade

Pakistan, 1,5 milyon kayıtlı Afgan mültecinin ülkeden ayrılmaları için tanıdığı süreyi yıl sonuna kadar uzattı.

Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb yaptığı açıklamada, Afgan mülteciler için tanınan sürenin aralık ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini belirtti.

Aurangzeb, sınır bölgesinde Afganistan'dan Pakistan'a geçişleri kontrol etmek amacıyla yeni bir vize rejiminin de uygulanacağını vurguladı.

Afganistan'dan Pakistan'a ilk mülteci akını, Sovyetler Birliği'nin işgalinden sonra yaşanmıştı. 1980'lerin başında ülkelerinden kaçan milyonlarca Afgan, Pakistan'a sığınmıştı. 1990'lardaki iç savaş sırasında da Afganlar kitleler halinde Pakistan'a kaçmıştı.

Etiketler: hindistan, afgan mülteciler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER