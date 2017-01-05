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Buradasınız : » » Afar ve Somali'deki ailelere İHH'dan gıda yardımı

Afar ve Somali'deki ailelere İHH'dan gıda yardımı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kuraklık mağduru binlerce aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda yardımı ulaştırıldı.

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Afar ve Somalideki ailelere İHHdan gıda yardımı

Yaklaşık 40 bin kişinin faydalandığı dağıtımda yaşlılara, hastalara, hamile kadınlara ve kimsesizlere öncelik verildi.

İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, Afar eyaletinde artan hayvan ölümleri nedeniyle halkın güney bölgelere göç ettiğini anlattı.

Yağmur mevsiminin başlamasıyla bazı bölgelerde kuraklığın etkilerinin azalma eğiliminde olduğunu belirten Songür, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısının arttığını belirtti.

Etiyopya Ulusal Felaket Riski İdaresi Komiseri Mitiku Kassa, ülkede kuraklığın etkilerinin giderek azaldığını ancak 5,6 milyon kişinin hala gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Son yıllarda Doğu Afrika bölgesinde yaşayan milyonlarca kişi, kuraklık sebebiyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış, hükümetler ve uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım çağrıları yapmıştı.

Etiketler: afar, Somali, Etiyopya, İHH, gıda yardımı
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