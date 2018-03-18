  • 18 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.824
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AFAD'tan terörden arındırılmış bölgelere gıda yardımı

AFAD'tan terörden arındırılmış bölgelere gıda yardımı

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Der Ballout, Mahmudiye ve Hacılar köylerinde sıcak yemek ve kumanya dağıtımı yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AFADtan terörden arındırılmış bölgelere gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Der Ballout, Mahmudiye ve Hacılar köylerinde sıcak yemek ve kumanya dağıttı.

AFAD Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, yardım dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında AFAD olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçmesiyle geri dönüş yapan siviller olduğunu ve bu kişiler için sıcak yemek ile kumanya hazırladıklarını ifade eden Akbaş, bunları halka dağıttıklarını kaydetti.

Aile başına gıda kolisi, kişi başına kumanya dağıtımı yaptıklarını aktaran Akbaş, çocuklara da oyuncaklar hediye ettiklerini söyledi.

"Terör örgütü çocuklarımı silah zoruyla kaçırdı"

Öte yandan yaşadığı köyün terörden temizlenmesiyle evine dönen Şemse Salah, terör örgütü YPG/PKK'nın halka uyguladığı zulmü anlattı.

Örgütün çocuklarını silah zoruyla alıp götürdüğünü ifade eden Salah, aynı şekilde mallarının da elinden alındığını belirtti.

Üzerindeki elbiseden başka hiçbir şeyinin kalmadığını vurgulayan Salah, Türk askerinin Afrin'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, der ballout, cinderes, AFAD
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER