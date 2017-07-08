  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » AFAD ve Türk Kızılayı Yemen'e kucak açtı

AFAD ve Türk Kızılayı Yemen'e kucak açtı

AFAD ve Türk Kızılayı Yemen'e 10 bin ton un, iki sahra hastanesi, 100 tekerlekli sandalye ile çeşitli insani yardım malzemesi gönderecek.

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AFAD ve Türk Kızılayı Yemene kucak açtı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayının girişimleriyle Yemen'e gönderilecek insani yardımları taşıyan gemi, yarın İskenderun Limanı'ndan uğurlanacak.

Alınan bilgiye göre, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından, iç savaş nedeniyle tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Yemen'e insani yardım gemisi gönderilecek.

AFAD'ın girişimiyle Toprak Mahsulleri Ofisince hazırlanan 10 bin ton un, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan iki sahra hastanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tedarik edilen 100 tekerlekli sandalye ile Türk Kızılayınca hazırlanan çeşitli insani yardım malzemesi, Yemen'e ulaştırılacak.

Yardım gemisi yarın İskenderun Limanı'nda düzenlecek törenle Yemen'in Aden Limanı'na uğurlanacak. Törene, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katılacak.

Etiketler: AFAD ve Türk Kızılayı, Yemen'e insani yardım
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