Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Suriye krizinde ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AFAD çok güvendiğimiz bir kurum. Bu yüzden ortak çalışmalarımızı daha da artırmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

AB Sivil Koruma Mekanizması ve AFAD'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Teknik Destek Projesi Tanıtım Toplantısı, Ankara'daki AFAD Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Berger, AB'nin afet ve acil durum yönetimiyle bu alandaki eğitimlere 2,1 milyar avro harcadığını belirtti.

Türkiye'nin AB'nin afetlerle alakalı kurumu olan Sivil Koruma Mekanizmasına 2016 yılında üye olduğunu kaydeden Berger, "Türkiye ve AB'nin afetlerle mücadele ve afet sonrası mücadeleler konusunda çok güçlü tecrübeleri var. Gerek AB Türkiye'de yaşanan afetlerde gerek Türkiye AB üyesi ülkelerde yaşanan afetlerde yardıma koşmuştur. Şimdi de güçlerimizi birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Afet sonrası en hızlı şekilde organize olma, kaynakların kullanımı ve afetlere hazırlık gibi konularda Türkiye ile yapılan ortaklığın her geçen gün arttığına işaret eden Berger, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üyelerimiz arasına katıldığı günden bu yana iş birliğimiz artıyor. Aslında bugün bu toplantıyı yapma sebebimiz, yaptıklarımızın altını çizmektir. AFAD, bizim çok güvendiğimiz bir kurum. Özellikle Suriye krizinde birlikte çok önemli adımlar attık. Bu nedenle çalışmalarımızı daha da artırmayı umut ediyoruz."

Afetlere sınır konmaz

Toplantıya görüntülü olarak mesaj gönderen Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO) Genel Direktörü Monique Pariat, acil durum ve afetlerin tüm ülkelerin ortak problemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2016'da AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldığını söyleyen Pariat, "Afetlere sınır konamaz. Bunlar bizim ortak problemlerimizdir ve amacımız AB ve ortak ülkelerle afet yaşandığında en hızlı şekilde organize olup karşılık vermektir. Bu yüzden Türkiye gibi uluslararası ortaklar bu programın hayati parçalarıdır." dedi.

Pariat, Türkiye'nin Sivil Koruma Mekanizmasına dahil olmasıyla projelere hibe desteği, ortak eğitimlere katılma ve uzman değişimi gibi avantajlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Projenin destekçilerinden Niras şirketinin temsilcisi Adam İwaszko da AFAD'ın amaçlarına ulaşmada ve proje kapsamında yapılacak çalışmalara destek verdikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA