Af Örgütü: Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu 99 Hindu sivili öldürdü

Bangladeş sınırında yapılan röportajlar ve patologlar tarafından analiz edilen fotoğrafik kanıtlarla, katliamdan silahlı örgüt Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nu (ARSA) sorumlu tutan Uluslararası Af Örgütü, silahlı grubun bu saldırılarla Hindular ve diğer etnik topluluklar arasında nasıl korku saldığını ortaya koydu.

Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan, "ARSA'nın yaptığı insan hakları ihlallerine dair çok daha fazla olayın aydınlatılmasına ihtiyacımız var. Bangladeş sınırında hayatta kalanlarla yaptığımız röportajlarda, şiddet eylemlerinin silinmesi zor izler bıraktığını gördük" dedi.

Katliamdan kurtulan 22 yaşındaki Bina Bala, Uluslararası Af Örgütü'ne şunları anlattı:

"Adamlar, bıçaklar ve uzun demir çubuklar tutuyorlardı. Gözlerimizi ve ellerimizi bağladılar. Ne yaptıklarını sorduğumda içlerinden biri, 'Sen ve Rakhine aynısınız. Farklı bir dine sahipsiniz, burada yaşayamazsınız' dedi. Bize sahip olduğumuz eşyaları sordular. Altınlarımı ve paralarımı onlara verdim."

Geçtiğimiz sene silahlı örgüt Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun 20'den fazla karakola düzenlediği saldırılar, çatışmaların yeniden başlamasına yol açmıştı. Bu saldırıların ardından Myanmar ordusunun sert askeri operasyonlarında yüzlerce Arakanlı Müslüman hayatını kaybederken, yaklaşık 700 bin kişi de Bangladeş'e sığınmıştı.

Kaynak: TRT Haber