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Buradasınız : » » Adım adım Suriye operasyonu

Adım adım Suriye operasyonu

ABD, İngiltere ve Fransa Esed rejimi güçlerini hedef alarak Suriye'nin başkenti Şam ve diğer bölgelerdeki askeri noktalara operasyon düzenledi. Operasyon süreci adım adım gelişti.

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Adım adım Suriye operasyonu

Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. Saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan'da Duma'daki saldırıdan hemen sonra Beşşar Esed'e yönelik "hayvan" ifadesini kullanmış ve kimyasal saldırının bedelinin ağır olacağını vurgulamıştı.

Çelişkili tweetler

Trump’ın saldırıya dair attığı ikinci tweet ile bir anda üçüncü dünya savaşı rüzgarları esti. Rusya’ya seslenen ABD Başkanı, “hazır olun füzeler geliyor” diyordu.

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın."

 

Trump,  Suriye’yi vurmak için hiç bir zaman tarih vermediğini söyledi, “Hemen de vurabiliriz, hiç vurmayabiliriz de” dedi.

"Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?"

 

 

Bu tweetler Pentagon’a soruldu. Onların yanıtı kısa ve netti: Bize değil, Beyaz Saray’a sorun... 

İngiltere kararını verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, üst düzey bakanlarıyla Suriye toplantısı yaptı.Toplantının ardından İngiltere hükümeti, kimyasal saldırı sonucu Esed rejimine uluslararası yanıtın verilmesi adına müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldığını açıkladı. İngiliz kabinesi, Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına dair geçmiş kayıtlar olduğunu anımsattı. 

48 saat içinde karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullanması ile ilgili olarak, "Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Beyaz Saray'ın talebi üzerine yapıldı.



Trump, Suriye'ye olası harekatla ilgili zamanlama belirlemedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği hava saldırısının Suriye'ye karşı seçeneklerden sadece biri olduğunu söyledi ancak zamana dair bir karar alınmadığını açıkladı.

Putin'den sağduyu çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki restleşmeyle ilgili, "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyu hakim olmalı" dedi.

Trump: Saldırı emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan kuvvetlerine 'Suriye diktatörü Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere saldırı yapılması talimatını verdiğini' açıkladı ve operasyon başladı...

ABD Genelkurmay Başkanı: Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık

Suriye'de Esed rejimine yönelik hava harekatı sonrası ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık" dedi.

NATO'dan destek mesajı

ABD'den Suriye rejimine gerçekleştirilen sınırlı operasyonla ilgili olarak NATO'dan "Suriye'de yürütülen operasyonu destekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı ise ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de başlattığı operasyonun memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

"Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"

"Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."

Rus üsleri zarar görmedi ancak Ruslar tepkili

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı sırasında füzelerden hiçbirinin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmediğini duyurdu. 

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Suriye operasyonuyla ilgili olarak, "Putin'e yapılan hakaretler kabul edilemez, ABD'nin başka ülkeleri suçlamaya hakkı yoktur" dedi.

"Bu eylemler sonuçsuz kalmayacak"

Antonov, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önceden tasarlanmış bir senaryo uygulanıyor. Yine, tehdit altındayız. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Rusya Cumhurbaşkanına hakaret kabul edilemez. Kimyasal silahların en büyük cephaneliğine sahip olan ABD, diğer ülkeleri suçlamak gibi bir hakka sahip değil."

İran: Bölgesel sonuçları olacak

ABD'nin Esed rejimine başlattığı operasyonla ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. Operasyonu kınayan İran harekatın bölgesel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Suriye sokaklarında insanlar sokakta

Suriye medyası, yapılan saldırının tansiyonu yükselttiğini ve tüm dünyanın güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmaması sebebiyle insanlar sokaklarda ABD karşıtı protestolarda kutlama yaptı.

Hizbullah: Amaçlarına ulaşamayacaklar

İran destekli Hizbullah, ABD Suriye'nin kurtuluşuna yönelik direniş hareketine karşı başlattığı savaş hedefini gerçekleştiremeyecek dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, suriye, saldırı, Esed, abd
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