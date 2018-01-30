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Aden'deki çatışmalarda 36 kişi öldü

Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milislerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 36 kişi hayatını kaybetti.

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Adendeki çatışmalarda 36 kişi öldü

Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında Pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 36 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Açıklamayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yaptı.

Meşru hükümet tarafından daha önce yapılan açıklamada ölü sayısı 16, yaralı sayısı 141 olarak verilmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden'deki çatışmalar, meşru hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesine yayıldı.

Askeri güçlere ateşkes talimatı

Yemen İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, "Aden'deki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısıyla" ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamaya göre Bakanlık, askeri birliklerin çatışmalara son vermeleri için acil bir genelge yayınladı. Açıklamada, çatışmalara daha önce nefsi müdafaa, kamu kurumları ile vatandaşların korunması amacıyla girildiği ve ilk andan itibaren koalisyon güçleri ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ateşkes çağrısına kulak verildiği vurgulandı.

"Yasa dışı" olarak tanımlanan unsurların kamu kurumlarına saldırarak tahripkar eylemlerine devam ettiğinin belirtildiği açıklamada koalisyon güçlerinin, Yemen halkını "meşruiyetin geri kazanılması, devlet kurumlarının korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve sorunların siyasi kanallar aracılığıyla çözülmesine yoğunlaşmaya" çağırması da övgüyle karşılandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, çatışma, Aden
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