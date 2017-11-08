Aden Limanı ticari ve insani yardım gemilerine açıldı

Yemen'de iki gün önce tüm sınır kapılarıyla birlikte geçici olarak kapatılan Aden Limanı'nın ticari ve insani yardım gemilerine açıldığı bildirildi.

Aden Limanı salı akşamı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin talimatı üzerine ticari ve insani yardım gemileri için istisnai olarak açıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'de sınır kapılarının kapatılmasının ülkenin içinde bulunduğu insani durumu çok daha kötüye götüreceği uyarısında bulunmuştu.

Cumartesi gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füzelerin fırlatılmasının ardından pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, Yemen'de sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına karar vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA