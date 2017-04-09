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Aden Körfezi'nde korsan saldırısı

Aden Körfezi'nin Eritre sahili açıklarında bir gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

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Aden Körfezinde korsan saldırısı

Aden Körfezi'nin Eritre sahili açıklarında bir gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aden Körfezi'nde gemicilik ve denizcilik faaliyetlerini koordine eden Birleşik Krallık Denizcilik Ticareti İşlemleri Şirketi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Aden Körfezi'nde bir geminin korsan saldırısına uğradığı yönünde birçok kaynaktan bilgi alındı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının Eritre sahili açıklarında gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, saldırganların gemiye el koymuş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren korsanlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Her yıl yaklaşık 20 bin geminin geçtiği Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele ile ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için oluşturulan ve Türkiye’nin de bir parçası olduğu Birleşik Görev Kuvveti görev yapıyor.

Etiketler: aden körfezi, korsan saldırısı
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