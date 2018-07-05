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Açe'de Erdoğan'ın seçim zaferi dua ile kutlandı

Endonezya'nın Açe eyaletinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi için dua edildi.

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Açede Erdoğanın seçim zaferi dua ile kutlandı

Endonezya'nın Açe eyaletinde, Açe-Türkiye Kardeşlik Topluluğu üyeleri düzenledikleri etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için dua etti.

Etkinliğin organizatörü Badaruddin Ahmet Musa, Erdoğan'ın İslam dünyasını temsil eden bir lider olduğunu belirterek, Erdoğan'ın seçim zaferinin İslam dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.

Açe Ulama Daya Birliği Genel Sekreteri Bulqaini Tanjungan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her zaman tüm mazlum Müslümanların yanında olduğunu ve Erdoğan'ın Açe’yi ziyaret etmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: erdoğan, Endonezya, Açe, seçim zaferi
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