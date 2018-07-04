Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze istifa etti

Pataradze, Batum kentindeki hükümet binasında düzenlenen olağanüstü basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 2 yıl önce başkanlık görevine gelen Pataradze, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi üyesi olduğunu ve gelecekte de bu partiye sadık kalacağını söyledi.

Zurab Pataradze istifa kararını, parti içinde "ekip olarak" ortak değerlendirdiklerini belirterek, gelecekte de bu hükümeti destekleyeceğini açıkladı.

Pataradze'nin istifa kararıyla tüm Acara hükümeti istifa etmiş oldu.

Anayasaya göre, yeni başkan adayı Gürcistan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek ve ardından yeni başkan ve kabinesi güvenoyu için Acara Yüksek Siyasi Konseyi'ne gidecek.

Eski Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de yaklaşık 3 hafta önce görevinden istifa etmişti. Pataradze kendi kararının Kvirikaşvili'nin istifasıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA