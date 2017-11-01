AB'ye 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin aldığı önlemler sayesinde Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

IOM verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında Türk karasularından Yunanistan tarafına 169 bin 706, 2015'te 780 bin sığınmacının geçtiğini, bu yıl ise aynı dönemde bu rakamın 23 bin 590'a düştüğüne dikkati çeken Millman, "Gördüğünüz üzere ciddi bir düşüş söz konusu. Ama Akdeniz'de İspanya ve Kıbrıs'a gelen sığınmacı sayısında büyük bir artış var." dedi.

Türkiye'nin binlerce kilometrelik sahil şeridinde aldığı güçlü önlemlerden dolayı söz konusu düşüşün yaşandığını ifade eden Millman, bunun sonucunda da sığınmacıların kendilerine başka rotalar seçtiğini söyledi.

Millman, "Türk makamları sınırı geçmeye çalışanların büyük çoğunluğuna engel oldular. Aynı rekoru Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerden de bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AB'ye çağrı

Millman, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroyu göndermemesine ilişkin olarak da "IOM olarak siyasi konularda görüş bildirmiyoruz. AB'nin bu parayı neden ödemediğini bilmiyoruz. Fakat sığınmacıların insani açılardan etkilenmemesi için tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

Millman, Türkiye'nin IOM'in çok değerli bir üyesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA