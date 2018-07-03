AB'ye İsrail'i araştırma fonlarından çıkarma çağrısı

16 ülkeden 154 STK ve kuruluşun AB'ye gönderdiği ortak mektupta, birliğin yıllardır savunma endüstrisine yönelik araştırmaları fonladığı hatırlatıldı. Mektupta, "AB'den en kısa sürede tüm İsrail askeri ve güvenlik şirketlerini AB çerçeve programlarından çıkarmasını istiyoruz. Avrupalıların vergileri, aralarında İsrailli şirketlerin de olduğu savunma sanayine aktarılıyor. (Söz konusu) fonlarla geliştirilen teknolojilerin sadece sivil güvenlik için kullanılması öngörülüyor ancak AB'nin fonları sivil uygulamalar yerine askeri amaçlara hizmet ediyor" ifadelerine yer verildi.

AB fonlarının aktarılmasında şeffaflığın önemine işaret edilen mektupta, İsrail'in söz konusu fonlarla yapacağı araştırma ve geliştirmelerin "savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine yol açabileceği" belirtildi.

Mektupta AB'ye, İsrail askeri şirketlerinin 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalanmasına olanak tanımaması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA