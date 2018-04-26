AB'nin Suriye'ye bağış konferansında "hayal kırıklığı" yaşandı

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında olduğu taraflardan Suriye için yeni bağış vaatleri geldi. Avrupa Birliği (AB), iki günlük bağış konferansında Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım vaadi bekliyordu. Ancak bağış vaatleri beklentinin neredeyse yarısında kaldı.

Avrupa Birliği'nin insani yardım konusundaki yetkilisi Christos Stylianides, bu bağışta aslan payının AB'den geldiğini söyledi. Yine de bu yıl için vaat edilen yardım miktarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin katkısını azaltmış olması nedeniyle 2107 yılında toplanan ve hedef olarak belirlenen 6 milyar doların altında.

Washington, insani yardımlar dahil olmak üzere Suriye politikasını gözden geçirirken, Trump bu tür yardımların yararına kuşkuyla bakıyor.

AB ise, Türkiye'deki mülteciler için harcanmak üzere Türkiye'ye 3 milyar euro'luk ikinci bir yardım paketi göndermeyi üyelerine kabul ettirmeye çalışıyor.

İnsani yardımdan, 6 milyon Suriyeli sığınmacının bir bölümüne ev sahipliği yapan Ürdün, Lübnan ve Irak da yararlanacak.

Türkiye'den AB'ye çağrı

Konferansa Türkiye adına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AB'nin Suriye krizi için daha fazla katkı yapması gerektiğini söyledi.

Suriye sorunu için yapılan vaatler, Birleşmiş Milletler (BM) hedefine de ulaşamadı. Bu, Suriye dışında Afganistan, Myanmar gibi çatışma bölgelerinin de uluslararası yardım ve ilgi beklediğini gösteriyor.

BM Kalkınma Programı başkanı Achim Steiner, Suriye'deki çok taraflı savaşın bu kadar uzamasından dolayı bir "donör yorgunluğu" riskinin bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters