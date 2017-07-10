AB'nin nüfusu 511,8 milyona ulaştı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2017 itibarıyla 511,8 milyon oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.

Almanya, 82 milyon 800 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, Almanya'yı 67 milyon 24 bin 500 ile Fransa, 65 milyon 808 bin 600 ile İngiltere ve 60 milyon 589 bin 400 ile İtalya izledi.

AB'nin en az nüfusa sahip ülkesi ise 440 bin 400 ile Malta, 590 bin 700 ile Lüksemburg ve 854 bin 800 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. AA