Abluka altındaki Gazze, felaketin eşiğinde: İsrail vahşeti giderek büyüyor

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep ediyorlar.

360 kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 2 milyon Filistinli yaşıyor. 12 yıldır hukuksuz ablukanın altındalar.

İsrail ise Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açıyor ve Gazze'de hayatlar bir bir sönüyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde barışçıl eylemler sırasında yaralananlardan "el ve ayaklarını" kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı.

Gösteriler sırasında İsrail askerlerinin vurduğu 17 kişi ayaklarını, 4'ü de ellerini kaybetti. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 42 Filistinli şehit oldu, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

İsrail'in vahşeti çocuk, genç tanımıyor. Ailesiyle Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampında yaşayan Muhammed'in hayatı gibi.

14 yaşındaki Muhammed, geçen cuma, bir saat sonra döneceği sözünü vererek katıldı Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne. İsrail kurşununa hedef oldu ve cansız bedeniyle omuzlar üzerinde taşınarak geri döndü.

Gazzeli Aya Ed-dali de bacağını kaybetti İsrail'in açtığı ateşte. Bisikletçi olmak için yıllardır çalışan genç sporcu, hayallerini de yitirdi.

O artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği bisikletine de binemeyecek. İsrail'in vahşeti çocuk, genç tanımıyor. İsrail askerlerinin birkaç hafta önce 3 yaşındaki çocuğu hırpaladı.

İsrail’in 12 yıldır Gazze’ye uyguladığı ambargo Gazze’deki hayatı felç ediyor. Bölgenin dışarıya açılan tüm kapıları İsrail tarafından ya kapatılmış ya da sıkı denetim altına alınmış durumda.

Nüfusun yüzde 90’ından fazlasına uygulanan çıkış yasağı sebebi ile Gazze adeta açık hava hapishanesine döndü.

Günde 20 saate varan elektrik kesintileri, günlük hayatı durma noktasına getiriyor. Filistinliler adeta elektriksiz bir hayat yaşıyor.

Jeneratör yakıtının tükenmesi ve tıbbi malzeme eksikliği yüzünden sağlık merkezleri ve hastaneler hizmet vermekte zorlanıyor.

Bölgede sadece 13 hastane hizmet verebiliyor. Gazzelilerin yüzde 80’i, yani tam bir milyon 600 bin kişi acil yardıma muhtaç.

Ambargolar sebebi ile birçok ilaca ulaşmak da imkansız. Hastalar tedavi edilemiyor, insanlar hayatını kaybediyor.

İşçi ve memur maaşlarının ödenememesi Gazze’teki ticari hayatı da durma noktasına getirdi. İşsizliğin yüzde 50’leri bulduğu Gazze, ekonomi tarihinin en kötü zamanlarını yaşıyor.

İsrail, insanların hayatlarını karartan sert ambargoları sebebi ile büyük bir insanlık suçu işliyor. Birleşmiş Milletler ise İsrail zulmü karşısında sessiz kalıyor, çıkan tek tük cılız ses de, bir süre sonra kaybolup gidiyor.

Kaynak: TRT Haber