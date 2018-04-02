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Abluka altındaki Doğu Guta'dan 130 bin kişi ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de, rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan, haftalardır süren çatışmalar nedeniyle, yaklaşık 130 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.

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Abluka altındaki Doğu Gutadan 130 bin kişi ayrıldı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Guta'da yerlerinden edilen binlerce insanın gıda, sağlık ve barınak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ancak ihtiyaçların muazzam seviyelere ulaştığını söyledi.

Haftalardır süren çatışmalar nedeniyle Doğu Guta'dan yaklaşık 130 bin kişinin ayrıldığını ifade eden Dujarric, ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' insani erişim çağrısını yineleyerek tahliyelerin de gönüllü bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, Afrin'den ise şimdiye kadar 137 bin kişinin Tel Rıfat ve çevre köylere gittiğini ve sivillerin korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Suriye rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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