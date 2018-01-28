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Abhazya'da siyasi kriz: İlk istifa geldi

Abhazya’da muhalefetin 3 Ocak’ta sokağa çıkarak Cumhurbaşkanı Hacımba'nın istifasını istemesiyle başlayan siyasi kriz devam ediyor.

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Abhazyada siyasi kriz: İlk istifa geldi

Abhazya’daki siyasi çalkantılar nedeniyle zor zamanlar yaşayan Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, halktan destek almaya çalışırken hükümet kabinesinden ilk istifa geldi.

2016 Ağustos ayında Başbakan Yardımcılığı'na atanan Abhazya Başbakan Yardımcısı Beslan Eşba istifa kararı aldı.

Abhazya Bakanlar Kurulu Devlet Protokolü Başkanı Elza Çanba’nın doğruladığı istifayla ilgili detay verilmezken, Eşba’nın siyasi kriz nedeniyle istifa ettiği tahmin ediliyor. 

Abhazya muhalefeti de basın açıklamaları yaparak Cumhurbaşkanı Hacımba’nın istifa etmesi gerektiği taleplerini yeniledi.

Cumhurbaşkanı halk desteğine başvurdu

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, siyasi krizin ardından halk desteği almak için Abhazya’nın her şehrinde halkla buluşarak toplantılar yapıyor. Gagra, Sohum, Gudauta, Pitsunda, Tkorçal ve Oçamçira şehirlerinde halkla buluşan Hacımba, hem yaşanan süreci kendi ağzından halka anlatıyor hem de şehirlerdeki sorunları dinleyerek çözüm için çalışmalar başlatıyor.

Tüm halk toplantılarında görevinin başında olduğunu ve 2019'daki seçimlere kadar da görevini sürdüreceğini söyleyen Hacımba, diğer şehirlerde yaşanan sıkıntıları da halkın şikayetlerinden öğrenmeye çalışıyor.

Siyasi kriz nasıl başladı?

Abhazya’da terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle yargılanarak hapis cezasına çarptırılan Gürcistan uyruklu mahkumun, Gürcistan'la yapılan anlaşma doğrultusunda takasta kullanılması sonrasında Abhazya’da muhalefet ayaklanmıştı.

3 Ocak’ta parlamento önünde Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın istifasını isteyen muhalefet bir süre sonra eylemlerini sonlandırmıştı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: raul hacımba, cumhurbaşkanı hacımba, Abhazya
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