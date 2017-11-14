ABD'yi tercih eden yabancı öğrenciler düşüşe geçti

Yabancı öğrenci kayıtlarının, ABD'deki yaklaşık 500 üniversitenin yüzde 45'inde azaldığı görüldü.

Düşüşün nedeni ekonomik faktörler ve Trump'ın seyahat yasağı

Yabancı öğrencilerin sayısındaki düşüşte küresel ve yerel ekonomik koşulların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen ve mültecilere yönelik seyahat yasağı kararı da etkili oldu.

Yabancı öğrencilerin ABD yerine İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki üniversiteleri tercih etmesi de öğrenci sayısının azalmasına yol açtı.

ABD'de bir milyondan fazla yabancı öğrenci öğrenim görüyor

ABD'ye 2016-2017 eğitim öğretim yılında üniversite eğitimi için bir milyondan fazla yabancı öğrenci geldi.

ABD'deki okullara gelen yabancı öğrencilerin sayısı 2017'nin güz döneminde, 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 7 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı öğrenciler, üniversite ücretleri, yurt ve diğer harcamalarla 2016'da ABD ekonomisine 39 milyar dolar katkıda bulundu.

En fazla düşüş yüzde 32,4 ile Brezilya'dan gelen öğrencilerde oldu.

ABD'ye en fazla öğrenci gönderen dördüncü ülke olan Suudi Arabistan'dan öğrencilerin sayısı ise yüzde 14,2 azalarak 61 binden 52 bin 608'e geriledi.

ABD'ye en fazla öğrenci gönderen ülkelerin başında Çin geliyor. Çin'i sırasıyla Hindistan, Güney Kore, Suudi Arabistan, Kanada, Vietnam, Tayvan, Japonya, Meksika ve Brezilya izliyor.

Yabancı öğrencilerin yüzde 50'si Çin ve Hindistan'dan geliyor

ABD'deki yabancı öğrencilerin yaklaşık yüzde 50'sini Çin ve Hindistan'dan gelen öğrenciler oluşturuyor.

Türkiye'den ABD'ye 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 10 bin 586 öğrenci geldi.

Yabancı öğrencilerin ABD'de en çok tercih ettiği üniversiteler, California, New York, Teksas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan ve Indiana eyaletlerinde bulunuyor.

AA