ABD'yi S-400 endişesi sardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde dış politika hedeflerini açıkladı, soruları cevaplandırdı.

Pompeo, NATO üyeleri hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Türkiye'yle ilgili değerlendirmeler yaptı.

"Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına ihtiyacımız var. Davranışlarında NATO'nun hedeflerini yansıtmaları gerekiyor."

"S-400 almamalarını umut ediyoruz"

Pompeo ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almamasını umut ettiklerini söyleyerek bu konuda çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Başka bir Kongre üyesinin, "Türkiye ve Suriye'deki Kürt gruplar" hakkında yönelttiği sorulara ise açık oturumda cevap vermek istemeyen Pompeo, kapalı oturumda konuyla ilgili konuşabileceğinden bahsetti.

"Bu silahlar Yunanistan'a karşı kullanılacak" iddiası

Bir Kongre üyesinin ise Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması gerektiğini söylemesi de dikkati çekti.

"Bu silahlar teröristlere karşı kullanılmayacak, bu silahlar Yunanistan'a karşı kullanılacak."

ABD'nin dünyada nüfuzunu artırmak ana hedef

ABD Diplomasisini Güçlendirmek ve Öncelikli Politikalar başlıklı oturumda konuşan Pompeo dış politikada 4 dayanak noktasından bahsetti.

Dayanak noktaları olarak; Amerikalılar'ın dünyada korunması, ülkenin refahının artırılması, barışın güçlü biçimde korunması ve Amerika'nın dünyadaki nüfuzunu artırmak sıralandı.

"Kuzey Kore ile anlaşamasak masadan kalkarız"

Ayrıca dış politikada 5 hedef açıklandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silahtan arındırılmasını öncelikli politika olarak açıklayan Pompeo, Kuzey Kore yönetimi ile anlaşamazlarsa masadan kalkacaklarını söyledi.

Pompeo, ikinci olarak İran'ın nükleer ve bölgedeki etkisini bertaraf edeceklerini, ekonomi kartını kullanarak İran'ı nihai anlaşmaya zorlayacaklarını söyledi.

"Terörist akını durdurulacak"

Üçüncü hedef DEAŞ'ın yok edilmesi ve geri gelmemesinin temin edilmesi.

Bunun için koalisyon ülkeleri ile işbirliği artırılacak, yabancı terörist akını durdurulacak, mali kaynakları kurutulacak, siber yolla mücadele artırılacak ve istihbarat paylaşımı genişletilecek.

"Rusya'nın Esed'e desteği bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor"

Pompeo, Rusya ile mücadeleyi 4'üncü hedef olarak sıraladı.

Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteğin bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirten Pompeo, Ukrayna'daki Rus faaliyetlerine karşı da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Mike Pompeo, Rusya'nın Kasım'daki ABD ara seçimine müdahalesini tolere etmeyeceklerini açıkladı.

Sonik saldırı iddiasını yanıtladı

Çin'in yükselen rakip olduğunu söyleyen Pompeo, Pekin ile yapıcı bir çalışma içerisinde olacaklarından bahsetti.

Pompeo, Çin'de görev yapan Amerikalı bir diplomatın "sesler duyduğu ve baskı hissettiği" yönündeki sağlık sorunları üzerine açıklama yaptı.

"Sağlık sorunları belirtileri uyuşuyor"

Çin'deki diplomatın sağlık sorununun, Küba'daki diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında olduğu 24 kişinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla "çok benzer" olduğunu söyleyen Pompeo, "Belirtiler tamamen uyuşuyor." diye konuştu.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında olduğu 24 kişi, kendilerinde sonik saldırı belirtileri görüldüğünü iddia etti.

24 kişide işitme kaybı, görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı aldı. Küba, sonik saldırı iddialarını reddetti.

Kaynak: TRT Haber, AA