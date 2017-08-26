ABD'yi korkutan Harvey kasırgası devam ediyor

Meksika Körfezi'nin sıcak sularıyla güçlenerek isimsiz küçük bir fırtınadan dördüncü kategorideki kasırgaya dönüşen Harvey kasırgası, ABD kıyılarını vurmaya başladıktan saatler sonra şiddetini düşürmeye başladı.

Cuma gecesi ABD kıyılarına dördüncü kategorideki kasırga olarak ulaşan Harvey ilk Teksas'ın Corpus Christi kıyısındaki Rockport kasabasını vurmaya başladı. Bir ara saateki hızı 210 kilometreye ulaşan, milyonlarca kişinin evlerini terketmesine neden olan kasırganın etkisi, yaklaşık 3 saat sonra azaldı. Harvey, üçüncü kategorideki kasırgadan, birinci kategorideki "tropikal fırtına"ya dönüştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Harvey'in derecesini bir ara dördüncü kategoriye kadar çıkarmıştı.

250 bin abonenin elektriklerinin kesilmesine neden olan Harvey kasırgasının yol açtığı zarar henüz tam olarak bilinmezken, acil yardım yetkilileri, Port Aransas ve Rockport'da, birçok binanın çatısının uçtuğunu, ağaçların devrilerek yolları kapattığını bildirdi. Fırtına elektrik hatlarıyla birlikte birçok yerde telefon hatlarının da kesilmesine yol açtı. Harvey fırtınası, birçok yerde su baskınlarına yol açtı.

"Belki günlerce devam edecek"

Teksas Valisi Greg Abbott, tehlikenin devam ettiğini bildirerek, halkı dikkatli olmaya ve uyarıları dinlemeye çağırdı. Harvey'in etkili olduğu alanlarda büyük zarara yol açtığını kaydeden Abbott, "en büyük endişemiz su baskınları" dedi. Vali Abbott fırtına için ayrıca, "belki günlerce devam edecek ve bu tehlike teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Harvey'in 4 gün etkili olacağı belirtilirken, güzergahında yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.