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Buradasınız : » » Abdurrazık Mukri yeniden Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi Başkanı oldu

Abdurrazık Mukri yeniden Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi Başkanı oldu

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi eski başkanı Abdurrazık Mukri yeniden parti başkanlığına getirildi.

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Abdurrazık Mukri yeniden Cezayirdeki Barış Toplumu Hareketi Başkanı oldu

Kendini feshederek Barış Toplumu Hareketi’nin çatısı altına giren Değişim Cephesi'yle aylar önce imzalanan anlaşmadaki dönüşümlü liderlik gereği partinin eski Başkanı Abdurrazık Mukri, partinin yeniden başkanı oldu.

Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Mukri'nin, Değişim Cephesi lideri Abdulmecid Munasıra'nın yerine geldiği ifade edildi.

Mukri, 2018’in Mayıs ayına kadar görevde

İki partinin belirlediği yol haritası ise Munasıra'nın, Barış Toplumu Hareketi'ne 5 ay liderlik yapmasını daha sonra yönetimi tekrar Mukri'ye devretmesini öngörüyordu. Anlaşmaya göre, Munasıra'nın görev süresi bu yıl sonunda bitiyor. Mukri de 2018 yılının Mayıs ayına kadar görevde kalacak.

Kaynak: AA

Etiketler: cezayir, Barış Toplumu Hareketi, Abdurrazık Mukri
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