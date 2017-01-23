  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Açık
Açık
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » Abdrahmanov, rejim ve muhalefet temsilcileriyle görüştü

Abdrahmanov, rejim ve muhalefet temsilcileriyle görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Suriye görüşmelerine katılmak üzere Astana'ya gelen Suriye rejimi ve muhalefet temsilcileriyle görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Abdrahmanov, rejim ve muhalefet temsilcileriyle görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Suriye görüşmelerine katılmak üzere Astana'ya gelen Suriye rejimi ve muhalefet temsilcileriyle görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdrahmanov, Suriye’nin BM daimi temsilcisi ve rejimin Astana görüşmelerindeki heyet Başkanı Beşar el-Caferi ile bir araya geldi.

Abdrahmanov, Suriye hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında yapılacak olan görüşmelerin, BM himayesi altındaki Cenevre görüşmelerinin bir sonraki turu için önemli adım olduğunu söyledi.

Suriye’deki insani yardımla ilgili durumun kolaylaştırılması ve Suriye halkına gerekli yardımın verilmesi için Astana'nın çaba gösterdiğine işaret eden Abdrahmanov, Kazakistan’ın ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, Suriye’de ateşkesin sağlanması ve krizin siyasi çözümünün bulunmasındaki uluslararası çabalara katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Abdrahmanov’un, Suriye muhalefeti heyetiyle de gerçekleştirdiği görüşmede, Astana'daki Suriye görüşmelerine hazırlık konuları ele alındı.

Suriye rejimi ve muhalefeti heyet başkanları, Suriye’deki silahlı çatışmanın barış yoluyla çözülmesinde sağladığı katkılardan dolayı Kazakistan hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Rixos otelinde başlayacak görüşmelerin salı günü öğleden sonra sona ermesi tahmin ediliyor. Basına kapalı gerçekleşecek görüşmelere rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın katılması bekleniyor. AA

Etiketler: Abdrahmanov, rejim ve muhalefet temsilcileri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER