  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.038
    EURO 4.957
  • BIST 114553.43
    ALTIN 172.467
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan ilk tepki

ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan ilk tepki

ABD'nin 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına yaptırım uygulama kararına Rusya'dan cevap geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDnin yaptırım kararına Rusyadan ilk tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Yaptırımlar Yasası ile Muhalifler Yasası altında Rusya'ya nasıl bir yaptırımı olacağıyla ilgili, "Resmi duyuru gelene kadar bekleyip göreceğiz" dedi.

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus oligarklara karşı önümüzdeki günlerde yeni yaptırımlar uygulayacak. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunu yapıyor.

CAATSA olarak da bilinen Yaptırımlar Yasası ile Muhalifler Yasası altında uygulanacak yaptırımların, en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimleri etkileyeciği söyleniyor.

ABD - Rusya ilişkileri, Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizi sebebiyle kötüye gitmişti. Eski çifte Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Peskov, kremlin, abd, rusya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER