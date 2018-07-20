ABD'nin vergi tehdidine AB'den misilleme cevabı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom Brüksel'deki Alman Marshall Fonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, "ABD bu otomobillere gümrük vergileri getirmesi halinde, bu çok talihsiz olacak. Üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme önlemleri listesini hazırlıyoruz ve bunu da Amerikan ortaklarımıza açıkladık" dedi.

Malmstorm "Çelik ve alüminyum ile aynı şekilde hazırlanıyor" diye ekledi.

Malmstrom'un eşlik edeceği Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, transatlantik ticaretini görüşmek üzere önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret edecek.

Trump'ın danışmanı: İyi bir antlaşma teklifi bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan çok iyi bir ticaret antlaşması teklifiyle gelmesini beklediklerini açıkladı.

Çözümlerden birinin karşılıklı olarak otomobil vergilerinde muafiyet olması konuşulsa da, Malstrom böyle bir çözümün sadece daha büyük bir ticaret antlaşması kapsamında mümkün olabileceğini söyledi.

Ayrıca bir antlaşma için müzakere yapabilecek yetkilerinin olmadığını belirten Malstrom, ziyaret amaçlarının sadece konuşmak ve gerginlikleri dindirmek olduğunu kaydetti.

Toplamda 60 milyar euro'luk ticaret etkilenebilir



Trump yönetimi, 1 Haziran'da AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma vergi arttırımında bulunmuştu. Karşılığında AB ise toplam 2,8 milyar euro (yaklaşık 15,7 milyar TL) ticaret hacmindeki Amerikan ürününe ek vergi getirmişti.

Fakat otomobil ticareti çok daha yüksek rakamlara ulaştığından, karşılığının daha yüksek olması bekleniyor. AB'den Amerika'ya satılan çelik ve alüminyum yaklaşık 6,4 milyar euro'yu bulurken, otomobil satışları için bu rakam yaklaşık 51 milyar Euro (yaklaşık 285,7 milyar TL).

AB Komisyonu, alınabilecek tedbirler konusunda çarşamba günü üye ülkelere açıklamalarda bulundu, fakat vergileri arttırılabilecek ürünlere örnek vermedi. Zarara karşılık olarak Amerikan ürünlerine uygulanabilecek vergiler, toplamda 9 milyar euroluk (yaklaşık 50,4 milyar TL) ticaret hacmini etkileyebilir.

Trump'ın yeni vergi tehdidi

AB'nin ABD'ye vergi misillemesine başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Trump, "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters, Euronews