ABD'nin vergi kararına Kanada ve Meksika'dan karşı tedbir

Kanada ve Meksika, ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine karşı tedbirlerle cevap verdi.

ABD yönetiminin, ithal çelik ve alüminyuma yönelik düzenlemelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliğinin (AB) yanı sıra Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamasının ardından tepkiler gecikmedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin ilave gümrük vergilerine karşılık olarak 1 Temmuz'dan itibaren Amerikan çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı.

Meksika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi.

Açıklamada, Washington'ın uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, söz konusu uygulama iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakereleri olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

Kanada çelik ithalatında ilk sırada

IHS Global Trade Atlas’ın 2017 ithalat rakamlarına göre, ABD'ye en fazla çelik satan ülkeler, Kanada (yüzde 16), Brezilya (yüzde 13), Güney Kore (yüzde 10), Meksika ve Rusya (yüzde 9), Türkiye (yüzde 7), Japonya (yüzde 5), Tayvan (yüzde 4), Almanya (yüzde 3) ve Hindistan'dan (yüzde 2) oluşuyor.

Alüminyumda ise Kanada yüzde 56 ile ABD’nin ithalatının yarısından fazlasını tek başına üstleniyor. Diğer önemli tedarikçi ülkeleri ise Rusya (yüzde 8), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 7) ve Çin (yüzde 6) oluşturuyor.

Kaynak: AA