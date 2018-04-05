  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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ABD'nin ulusal muhafızları, Meksika sınırına gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ulusal muhafızlarını önümüzdeki hafta Meksika sınırına gitmeleri için görevlendirdi.

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ABDnin ulusal muhafızları, Meksika sınırına gidiyor

"Sınırdaki durum artık bir kriz noktasına ulaşmış durumda. Güney sınırımızda devam eden kanunsuzluk temel olarak Amerikan halkının güvenliği ve egemenliği ile bağdaşmıyor" diyen Donald Trump, ulusal muhafızların önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren  Amerika'nın güney sınırına gitmesini ve Meksika üzerindeki baskıyı artırmasını istedi.

Sınır askerlerle korunacak

ABD-Meksika sınırının güvenliğinin ülkesi için çok önemli olduğunu ve Savunma Bakanı Jim Mattis'le konuyu görüştüğünü ifade eden Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir duvara ve uygun bir güvenliğe sahip olana kadar, güney sınırımızı askerlerimizle koruyacağız" dedi.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması tehdidi

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının da sonlandırılması için adım atılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AFP

Etiketler: sınır, meksika, abd
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