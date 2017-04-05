ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 535,5 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,4 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ise ham petrol stokları 0,9 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 0,5 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 692,1 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 52 bin varil artışla 9,2 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 374 bin varil azalışla 7,85 milyon varile düştü.

Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 239,1 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,4 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,7 milyon azalmıştı.

Haftalık ticari ham petrol stoklarının artış göstermesinin ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kesti.

EIA verilerinin açıklanmasıyla ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 51,14 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 54,35 dolara kadar geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini azaltma kararının bu yılın ikinci yarısında da devam etmesi olasılığıyla piyasada kısa dönem alış pozisyonu alan yatırımcılar, petrol fiyatlarında yükselişe neden olmuştu.

EIA verilerinden önce, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 51,88 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 55,09 dolara kadar yükselmişti.