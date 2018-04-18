ABD'nin Suriye'de Arap gücü kurmayı planladığı iddia edildi

Kaynak olarak ABD'li yetkililerin gösterildiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığı ve Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı kaydedildi.

ABD yardım isteyecek

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Suudi Arabistan'dan cevap

Gazetenin haberiyle eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'dan da iddialar hakkında açıklama geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, daha geniş bir koalisyon oluşturulması durumunda, Suudi Arabistan'ın ABD liderliğindeki koalisyon kapsamında Suriye'ye asker gönderilmesi yönünde bir karar verileceğini söyledi.

Cubeyr konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"ABD ile Suriye krizi hakkında görüşüyoruz. Suriye'ye asker gönderme konusunda destek vereceğimizi başından beri açıkladık. Riyad daha önce de bu fikri eski ABD Başkanı Barack Obama'ya önermişti."

Pentagon detay vermedi

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, konuya ilişkin detay verilmedi. Sözcü Eric Pahon,"Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trump, askerlerini Suriye'den çekmekte kararlı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın askeri birlikleri çekmekte hala kararlı olduğunu ancak zaman belirlemediğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuyla ilgili, "Trump'ı Suriye'de kalmaya biz ikna ettik" demişti.

Macron'un açıklamasına Sanders, tepki göstererek Amerikan güçlerinin en kısa sürede Suriye'den çekilmesi konusunda Trump'ın net olduğunu söylemişti.

Kaynak: TRT Haber