ABD'nin seyahat yasağı 'kirli' bir proje

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkeye yönelik yasağına sert tepki göstererek, bunun, Washington'ın Pyongyang'a yönelik düşmanca siyasetinin bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan sözcünün açıklamasında, "Bu hareket, ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'yi olduğu gibi görmesini engellemek için insani ilişkileri kısıtlamayı amaçlayan kirli bir projedir ve izlediği düşmanca siyasetin başarısızlığıdır. Bu, Washington'ın bizi düşman olarak gördüğünün kanıtıdır." ifadeleri yer aldı.

Sözcü, "Kuzey Kore'yi iyi niyetle ziyaret etmek ve ülkedeki gerçekleri kendi gözleriyle görmek isteyen tüm Amerikalılara kapımız her zaman açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, dün, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuş ve yasağa ilişkin istisnaların sadece "çok sınırlı koşullar altında" verilecek özel izne tabi olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore'ye yönelik seyahat yasağına ilişkin karar, 2 Ağustos çarşamba günü yayınlanan resmi gazetede yer almıştı.