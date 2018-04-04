ABD'nin "section 301" soruşturmasına Çin'den yeni misilleme

Çin, 2017'de ithalatı için 150 milyar dolar ödediği 106 kalem ithal Amerikan ürününe yeni ek gümrük vergileri getirdiğini açıkladı. Pekin bu adımı, ABD'nin Çin'den aldığı 50 milyar dolarlık mala yüzde 25 gümrük vergisi koyduğunu açıklamasının ardından attı.

ABD'nin "section 301" adlı ticari soruşturma uygulamasının ardından Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) uzlaşmazlık prosedürünün işletilmesini istedi.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları ihlal edildi

Çin'in Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi Zhang Xiangchen, Mart ayında Cenevre'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolar değerindeki Çin malına, 1974 tarihli ticaret yasasının Section 301 adlı maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yeni gümrük vergisi getiren kararı geçen ay imzalamıştı. Buna göre, Çin'e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirilecek. Çin'den ithal edilen 100'den fazla ürün karardan etkilenecek.

Trump'ın kararına karşı Pekin de harekete geçmiş, misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Trump'ın, Çin karşısında ticaret açığını düşürme amacıyla aldığı kararın, dünyanın iki büyük ekonomisi arasında ticaret savaşına yol açmasından ve dünya ekonomisini etkilemesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Reuters