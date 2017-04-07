ABD'nin saldırısına bir destek de İtalya ve İspanya'dan

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, başbakanlık sarayı Chigi’de düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Suriye'de önceki gün görmek zorunda kaldıkları acı verici görüntüleri yeniden görmek istemeyeceklerini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu gece emri verilen operasyon, bir savaş suçundan kaynaklanıyor. Bu akşamki harekat, geçtiğimiz günlerde kimyasal silah saldırısının hareket noktası olan üsse yapıldı. Bu, Esed rejiminin sorumlu olduğu bir savaş suçuna karşı yapılmış bir harekettir." dedi.

Kimyasal silah kullanımının uluslararası anlaşmalarla ve pek çok Birleşmiş Milletler kararıyla yasaklandığına vurgu yapan Gentiloni, "Bu kurallar, kimse için farklılık gösteremez. Kimyasal silah kullanan kim ise bunu hafif bir şeymiş gösteremez." diye konuştu.

"Ölçülü ve uygun bir cevap"

İspanya hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurmasını "Ülkesindeki sivil halka karşı kimyasal silah kullanan Suriye yönetimine karşı ölçülü ve uygun bir cevap" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen askeri operasyonu "hedefi ve yöntemleri sınırlı bir eylem" diye tanımlayan İspanya hükümeti, saldırının sivillere değil, askeri bir üsse karşı olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye meselesinde herhangi bir karar alamamış olmasının üzüntü verici olduğuna işaret edilerek, "Müttefikleriyle sağlam bir dayanışma içinde olan İspanya, Suriye meselesinde uluslararası anlaşmalı hareket edilmesinden yanadır." ifadesi kullanıldı.