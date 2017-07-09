  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » ABD'nin Rakka'da PKK/PYD'yi vurduğu iddia edildi

ABD'nin Rakka'da PKK/PYD'yi vurduğu iddia edildi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

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ABDnin Rakkada PKK/PYDyi vurduğu iddia edildi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi.

Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 teröristin öldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Belde çevresinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun DEAŞ hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.

48 saatte 23 sivil yaşamını yitirdi

Bu arada, DEAŞ'ın kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.

Etiketler: suriye, rakka, PYD, PKK, operasyon, abd
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