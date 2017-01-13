ABD'nin Polonya'ya askeri sevkiyatı sürüyor

NATO operasyonu kapsamında Polonya'da konuşlandırılması planlanan çok sayıda aracın bulunduğu Amerikan askeri konvoyu, Almanya-Polonya sınırını geçerek Zagan kentine ulaştı.

Polonya devlet televizyonu, Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO'nun doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan "Atlantik Kararlılık Operasyonu" kapsamında Polonya'da konuşlandırılması planlanan çok sayıda aracın Polonya'ya ulaştığını bildirdi.

Haberde, Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven limanından hareket eden 3. Zırhlı Tugaya ait askeri konvoyun Olszyna bölgesinden Polonya'ya girdiği, Amerikan askerleri ile Tugay Komutanı Christopher R. Norrie'in de Polonya'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Konvoyun, Almanya-Polonya sınırında Polonya ordusunda görev yapan Korgenaral Jaroslaw Mika tarafından Zagan kentinde askeri törenle karşılandığını kaydedildi.

Sevkiyat kapsamında ilk Amerikan askerleri geçen cumartesi günü Zagan'a varmıştı. Polonya'nın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde 18 Ocak'a kadar konuşlandırılacak birlikler, Polonya'da 9 ay kalacak. Ayrıca birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'ya yönlendirilecek.

Operasyon süresince NATO doğu sınırı için 3. Zırhlı Tugayının 3 bin 500 askeri sevk edildi. AA