ABD'nin nükleer füzeleri uyuşturucu kullananların elinde

"Paranoya hissediyorum", "Canlı renklere hayran kalıyorum", "Aklımın karışmasını kesinlikle seviyorum"...

Bu açıklamalar, Amerika'nın nükleer füzelerini koruyan Hava Kuvvetleri askerlerine ait.

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği, Hava Kuvvetleri kayıtlarının yer aldığı belgelerde, ABD Wyoming'de yer alan yüksek güvenlikli askeri üste görevli askerlerin, halüsinojen olarak sınıflandırılan LSD uyuşturucu maddesi kullandığı ortaya çıktı. Belgeler tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası ile elde edilen belgelerde, 2015 ve 2016 yıllarında LSD, kokain ve diğer uyuşturucu kullanımından ötürü davranışlarında değişiklik gözüken Hava Kuvvetleri çalışanlarının sorguları anlatılıyor.

6 asker satış yaptığı için ceza aldı

Soruşturmanın başlayacağını öğrenen bir askerin Meksika’ya kaçtığı öğrenildi. 2016 yılının Mart ayında yakalanan ekipten 14 kişi disiplin cezası alırken, mahkeme 6’sını LSD kullanımı ve satışı nedeniyle cezalandırdı.

Mahkemede yer alan Başsavcı Yüzbaşı Charles Grimsley, "Bu olay bir film gibi gözükse de değil. Bu gerçek" dedi.

LSD nedir?

Halüsinojen uyuşturucu sınıfına giren LSD, kişinin gerçek algılarında bozulma yaratarak, gerçek gibi gözüken ama gerçekte olmayan imajları görmesine, sesleri duymasına ve dokunsal duyumlar algılamasına yola açıyor. Bu maddeyi kullanan kişilerde titreme, yüksek tansiyon, beden ısısında artış, terleme ve görme bulanıklığı etkileri görülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AP